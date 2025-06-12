Трамп бачить, що Росія не зовсім чесна щодо війни – Зеленський

Президент США Дональд Трамп бачить, що Росія не зовсім чесна щодо війни, вона бреше американському лідеру, вважає президент України Володимир Зеленський.

В інтерв’ю для мережі Axel Springer Global Reporters, членом якої є Politico, відповідаючи на запитання, чи вважає глава Української держави, що Трамп щодня змінює свою думку залежно від того, з ким він розмовляв по телефону, Зеленський відповів: "Я не знаю".

"Трамп бачить, що російська сторона не зовсім чесна щодо війни. Росія не є щирою", - додав Зеленський.

Він наголосив, що "Росія просто бреше Трампу", і більшість глав держав і урядів поділяють цю думку. Президент сподівається, що США це бачить і розуміє.

"Це найважливіше. Як на це реагувати — вирішувати Америці", - сказав Зеленський.

За його словами, важелі для припинення війни знаходяться в руках Трампа, тому що "Путін розуміє тільки силу, а Америка має цю силу".

"Все в його руках (в руках Трампа – ІФ-У)... Наскільки сильним буде пакет санкцій, залежить від нього. Швидкість прийняття рішень залежить від нього", - наголосив глава держави.