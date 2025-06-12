Зеленський і Умєров обговорили деталі щодо перемовної активності

Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Рустем Умєров обговорили деталі щодо перемовних активностней, а також питання фінансування оборонного виробництва в Україні.

"Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова – ми обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

"Ми кожного дня в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроково", - додав президент.