Інтерфакс-Україна
Події
19:09 12.06.2025

Зеленський і Умєров обговорили деталі щодо перемовної активності

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Зеленський і Умєров обговорили деталі щодо перемовної активності

Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Рустем Умєров обговорили деталі щодо перемовних активностней, а також питання фінансування оборонного виробництва в Україні.

"Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова – ми обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

"Ми кожного дня в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроково", - додав президент.

 

Теги: #умєров #зеленський

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