Єрмак: Путін боїться миру більше, ніж війни

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що мільйонні втрати росіян – це свідчення того, що "Росія програє не лише стратегічно, а й тактично - щодня на полі бою".

"Втрата 87% армії вторгнення (з лютого 2022 року) – це не просто цифра, а симптом глибокої деградації армії рф. Десятки тисяч знищених одиниць техніки, втрата 2/3 батальйонних тактичних груп – все це перетворює навіть обмежені наступальні дії рф на самогубство. Але путін продовжує штовхати солдат у мʼясорубку, бо боїться миру більше, ніж війни. Бо мир – це розпад вертикалі влади і час відповідати за злочини", - написав Єрмак в Телеграмі у четвер.

Голова Офісу президента зазначив, що українська армія не "лише тримається, а й поступово знищує залишки боєздатності росіян".

"Попри тимчасові загострення на фронті, українська армія не лише тримається, а й поступово знищує залишки боєздатності росіян. Глибока залежність рф від мобілізації, брак підготовлених командирів, моральна деградація та постійна потреба в "гарматному мʼясі" - це те, що робить перемогу України лише питанням часу", - акцентував Єрмак.