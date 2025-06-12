Інтерфакс-Україна
Події
17:49 12.06.2025

Рютте обговорив з міністрами "Веймар+" збільшення витрат на оборону і підтримку України

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Рютте обговорив з міністрами "Веймар+" збільшення витрат на оборону і підтримку України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів зустріч з міністрами закордонних справ формату "Веймар+" у Римі.

"Ми обговорили 3 основні питання, які також будуть центральними на майбутньому саміті НАТО: збільшення витрат на оборону, нарощування виробництва оборонної промисловості та підтримка України, щоб вона мала все необхідне для забезпечення справедливого та тривалого миру", - написав Рютте в соцмережі Х.

Теги: #рютте #веймар_плюс

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