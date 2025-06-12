Інтерфакс-Україна
Події
17:41 12.06.2025

Міністри "Веймар+" закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню та підтвердили готовність посилити тиск на Москву

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Міністри "Веймар+" закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню та підтвердили готовність посилити тиск на Москву

У спільній заяві міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та високого представника ЄС наголошується непохитна підтримка України та підтверджена готовність посилити тиск на Росію.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС Італії.

"Ми високо оцінили конструктивну участь України у мирному процесі, що демонструє її тверду відданість миру, зокрема її готовність зобов'язатися до 30-денного негайного, всеохоплюючого та безумовного припинення вогню як міцної основи для серйозних та надійних переговорів, а також відкритість до зустрічей на президентському рівні. Ми закликали Росію негайно відповісти взаємністю та відмовитися від своїх неприйнятних максималістських вимог та передумов, щоб довести, що вона справді зацікавлена у мирі", - йдеться у заяві.

Також міністри підтвердили готовність посилити тиск на Росію, оскільки вона продовжує відмовлятися від серйозних та переконливих зобов'язань, зокрема шляхом подальших санкцій та протидії їх обходу.

"Ми також готові швидко вжити нових заходів (зокрема, в енергетичному та банківському секторах), спрямованих на підрив здатності Росії продовжувати вести свою агресивну війну та забезпечити Україні найкраще можливе становище для встановлення справедливого та тривалого миру", - запевнили очільники МЗС.

У заяві підкреслюється рішуча налаштованість країн "зберегти російські суверенні активи в наших юрисдикціях знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за завдану нею шкоду".

Крім того, наголошується, що справедливий і міцний мир повинен включати належні гарантії безпеки для України, починаючи з сильної української армії та оборонної промисловості.

"З цією метою, спираючись на трансатлантичну єдність, ми працюватимемо з Україною над ініціативами щодо зміцнення збройних сил України; ми готові посилити нашу підтримку, зокрема шляхом покращення співробітництва з Україною в галузі оборонної промисловості, а також вивчення додаткових форм співробітництва в галузі безпеки та оборони відповідно до нашої підтримки євроатлантичної інтеграції України. Ми також продовжуватимемо співпрацю зі США з цього питання", - йдеться у заяві.

Підкреслюється, що сторони залишаються твердо налаштованими підтримувати економічну стабільність України в рамках її програми МВФ, забезпечуючи їй достатню фіскальну допомогу на 2026 рік і далі, а також її відновлення та реконструкцію у тісній координації з міжнародними партнерами.

"Раннє відновлення та реконструкція допоможуть закласти основу для більш процвітаючої України, інтегрованої в Європу. Це надає можливість для впровадження стійкості, сприяння процвітанню та просування реформ, спрямованих на інтеграцію України до Європейського Союзу, з кінцевою метою членства в ЄС, застосування підходу "всього суспільства" та зосередження на "кращій відбудові". Конференція з питань відновлення України, яку прийматиме Італія в липні 2025 року, стане ключовим моментом для просування таких зусиль", - зазначили міністри.

Теги: #веймар_плюс #міністри #припинення_вогню

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