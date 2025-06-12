Інтерфакс-Україна
Події
17:17 12.06.2025

Війна перейшла до такого етапу, коли всі борються за фінанси, вважає Зеленський

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Війна перейшла до такого етапу, коли всі борються за фінанси, вважає Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Війна перейшла до такого етапу, коли всі борються за фінанси, адже Росія бореться проти введення санкцій, а Україна шукає фінансування на виробництво, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Мені здається, що ми перейшли до такого етапу війни, коли всі борються за фінанси. Технології замінюють старе обладнання і стару зброю в будь-якому випадку. Русскі борються проти введення санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми боремось також за фінанси, тому що є вже виробництво, а його не вистачає", - сказав Зеленський під час брифінгу в четвер.

28 травня президент повідомляв, що Україні для запуску на повну силу власного виробництва необхідної продукції військово-промислового комплексу потрібно отримати $30 млрд.

Теги: #війна #зеленський #фінанси

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