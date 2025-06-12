Інтерфакс-Україна
Події
16:28 12.06.2025

Київська влада відхилила петицію щодо продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту через брак фінансування

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Київська влада відхилила петицію щодо продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту через брак фінансування

Київська влада відхилила петицію із закликом відновити роботи з продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту через брак фінансування, і зазначила, що повернутися до цього питання можна після стабілізації безпекової ситуації в Україні та відновлення співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).

"З метою розвитку транспортної інфраструктури столиці 12.03.2020 видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 431 "Про будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену "Палац спорту" з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста Києва". Зазначеним розпорядчим документом замовником відповідних робіт визначено Комунальне підприємство "Київпастранс", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Зазначається, що з метою забезпечення комплексного підходу до реалізації заходів з покращення транспортної ситуації у місті Києві розроблено проєкт "Київська міська мобільність".

В той же ча, у березні 2023 року Світовий банк листом поінформував українську сторону про призупинення реалізації відповідного проєкту через перенаправлення передбачених фінансових ресурсів на вирішення найбільш актуальних проблем, спричинених повномасштабним російським вторгненням в Україну, зокрема, на відновлення пошкодженого автомобільного та залізничного сполучення.

"Отже, реалізація порушеного в електронній петиції №13474 "Відновити роботи з продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу Спорту" питання можлива після стабілізації безпекової ситуації в Україні та відновлення співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку з питання впровадження проєкту "Київська міська мобільність", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, петиція на сайті Київської міської ради із закликом відновити роботи з продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #трамвай #відмова #петиція

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