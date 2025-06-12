Шмигаль доручив напрацювати механізм для вчасного будівництва й облаштування укриттів на Дніпропетровщині

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав завдання Дніпропетровській обласній військовій адміністрації спільно з Міністерством фінансів напрацювати механізм, який дозволить виконати всі роботи з будівництва й облаштування укриттів вчасно.

"Уряд приділяє пріоритетну увагу прифронтовим територіям, адже на них подвійне навантаження — дбати про громадян і одночасно сприяти Силам оборони в захисті України. Під час урядової наради на Дніпровщині обговорили проблемні питання регіону та визначили конкретні кроки підтримки. Сформували перелік конкретних доручень міністерствам та відомствам у різних напрямках", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Зокрема, прем'єр дав завдання ОВА спільно з Міністерством фінансів напрацювати механізм, який дозволить виконати всі роботи з будівництва й облаштування укриттів вчасно.

"Ще один напрям — це підтримка спроможності громад. Понад 1,2 млрд грн різних дотацій та субвенцій для області закладено до державного бюджету на цей рік. За даними Світового банку, потреби на відновлення Дніпровщини сягають 19 млрд доларів, і це неповна цифра, адже з часу проведення оцінки обсяг руйнувань збільшився. Загалом цього року держава зарезервувала для області понад 3,2 млрд грн на різні програми відбудови", - додав він.

Кріс того, за його словами, Міністерство розвитку громад і територій та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів отримали завдання розробити бюджетну програму для компенсування різниці в тарифах, що виникла через руйнування Каховської ГЕС.

"Люди не повинні переплачувати через російський теракт, а надалі платити той самий тариф, що був до підриву ГЕС. Це стосується всіх областей, яких це торкнулося", - додав він.

Серед іншого, на нараді дані доручення щодо невідкладних ремонтних робіт мереж та інших енергооб’єктів, зокрема Криворізької ТЕЦ.

"Окрема увага — забезпечення соціальним житлом ВПО. Дніпровщина прийняла найбільшу кількість внутрішніх переселенців. Лише офіційно зареєстрованих 453 тисяч. Обговорили реалізацію соціальних програм та їх фінансування. Дав завдання Мінрозвитку та Держагентству відновлення тісно координувати це питання з ОВА. Обговорили також евакуацію населення з прифронтових територій. Заслухали доповіді. За інформацією ОВА, усе відбувається планово, ситуація на контролі", - написав Шмигаль.