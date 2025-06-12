Інтерфакс-Україна
Події
14:15 12.06.2025

Росію не хвилюють людські втрати, її можуть хвилювати тільки жорсткі санкції - Зеленський

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Росію не хвилюють людські втрати, її можуть хвилювати тільки жорсткі санкції - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Росія понесла більше ніж мільйонні втрати убитими та пораненими внаслідок агресії проти України, але Росію не хвилюють людські втрати, насправді їх можуть турбувати тільки жорсткі санкції, особливо проти російської нафти, зокрема нове обмеження ціни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні, 12 червня, на четвертому році повномасштабної війни Росії проти України, наші військові зафіксували понад мільйон російських втрат – убитими й пораненими. Це ціна, яку Путін і йому подібні готові платити за свої хворобливі геополітичні фантазії. Мільйон втрат, однак вони роблять усе, щоб уникнути закінчення цієї війни. Вони навіть ігнорують Сполучені Штати й Президента Трампа, який неодноразово закликав до припинення вогню та припинення вбивств", - сказав він на Global Security Forum у четвер.

"Насправді Росію не хвилюють такі людські втрати. Що їх справді турбує, то це жорсткі санкції, особливо проти російської нафти, зокрема нове обмеження ціни. Це те, що справді становить для них загрозу, адже це може перекрити фінансування війни та змусити їх шукати миру", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що "ще їх турбують санкції проти банківського сектору, політична ізоляція, коли Москву не запрошують на міжнародні форуми, а також нові спільні оборонні зусилля України й наших партнерів у Європі та в усьому світі".

За його словами, Росію хвилюють гроші, "так званий престиж у зовнішній політиці та наш опір. Але вони не переймаються через життя мільйона своїх людей. І я прошу вас дивитися на це не просто як на ще один факт про диктаторські режими, як-от Росія, Північна Корея чи Іран, а як на безпековий виклик для всіх нас".

"Ми маємо протистояти тим, хто вважає людське життя нічого не вартим, так само, як ми захищаємо власну безпеку. Ця боротьба не обмежується Європою, вона важлива в кожному прилеглому регіоні. Коли життя нічого не варте для тих, хто має владу, то не виключений жоден злочин, навіть повномасштабна агресія", - наголосив Зеленський.

Теги: #санкції_рф #росія #втрати

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