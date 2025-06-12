Інтерфакс-Україна
Події
14:07 12.06.2025

Перебування українців на борту Air India не підтверджується - МЗС

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Перебування українців на борту Air India не підтверджується - МЗС

Перебування громадян України на борту пасажирського літака, що зазнав аварії на заході Індії в штаті Гуджарат, не підтверджується, повідомили журналістам в Міністерстві закордонних справ.

Як повідомила пізніше компанія Air India, на борту літака Boeing 787-8, який вилетів з Ахмедабада у напрямку Лондона, перебувало 242 пасажири та члени екіпажу. З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, 1 – громадянин Канади та 7 – громадяни Португалії. Постраждалих, за інформацією Air India, доставляють до найближчих лікарень.

За інформацію NDTV, розбився літак авіакомпанії Air India, який прямував до Лондона, на його борту перебувало 242 пасажири та члени екіпажу. Є також пасажири , які вижили.

В соціальних мережах поширюється відео, на якому видно величезні клуби диму, що здіймаються до неба поблизу аеропорту Сардар Валлабхай Патель, який обслуговує міста Ахмадабад і Гандінагар.

ЗМІ повідомляють про 40 людей, що загинули.

Раніше в МЗС України журналістам повідомили, що з'ясовують, чи були громадяни України на борту літака, який розбився в Індії.

Теги: #українці #літак #індія

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