Інтерфакс-Україна
Події
09:52 12.06.2025

В Одеській області поліцейські розслідують два кримінальних провадження стосовно смерті немовляти

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В Одеській області поліцейські розслідують два кримінальних провадження стосовно смерті немовляти

За фактом смерті немовляти в Одеському районі поліцейські розслідують два кримінальних провадження, повідомила пресслужба Національної поліції в Одеській області.

"Трагічна подія сталася кілька днів тому в одному з населених пунктів Біляївської громади. Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річна жінка лягла з сином спати, а прокинувшись, виявила малюка без ознак життя", - йдеться у повідомленні на сайті поліції у четвер.

Повідомляється, що тіло хлопчика слідчі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, смерть дитини настала внаслідок пневмонії. З жінкою мешкає ще двоє діточок 4-х та 7-ми років. Родина перебуває на обліку у соціальній службі. 

Слідчі допускають, що смерть дитини могла статися в результаті невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Відомості за фактом її смерті внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть" та статті 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Слідчі разом з ювенальними поліцейськими встановлюють всі обставини трагедії. 

Теги: #смерть #одеська_область #дитина

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