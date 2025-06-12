Вночі знешкоджено 49 ворожих БпЛА, є влучання в 7 локаціях, падіння уламків – у чотирьох

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупаційні війська минулої ночі атакували Україну 63-ма БпЛА різних типів, 49 з яких були знешкоджені Силами оборони, проте влучання є у семи локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"У ніч на 12 червня (із 22.00 11 червня) противник атакував 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму", - йдеться у повідомленні пресслужби ПС ЗСУ у телеграмі у четвер.

Повідомляється, що станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях", - додали у ПС ЗСУ.

Зазначається, що основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.