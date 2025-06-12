Інтерфакс-Україна
Події
09:14 12.06.2025

Вночі знешкоджено 49 ворожих БпЛА, є влучання в 7 локаціях, падіння уламків – у чотирьох

1 хв читати
Вночі знешкоджено 49 ворожих БпЛА, є влучання в 7 локаціях, падіння уламків – у чотирьох
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупаційні війська минулої ночі атакували Україну 63-ма БпЛА різних типів, 49 з яких були знешкоджені Силами оборони, проте влучання є у семи локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"У ніч на 12 червня (із 22.00 11 червня) противник атакував 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму", - йдеться у повідомленні пресслужби ПС ЗСУ у телеграмі у четвер.

Повідомляється, що станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях", - додали у ПС ЗСУ.

Зазначається, що основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #ппо #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 11.06.2025
Підтримка України та санкції є вирішальними, щоб змусити Росію відчути реальну ціну війни - Зеленський

Підтримка України та санкції є вирішальними, щоб змусити Росію відчути реальну ціну війни - Зеленський

15:42 11.06.2025
Кабмін погодив залучення воєнізованих та добровольчих формувань тергромад для посилення ППО України

Кабмін погодив залучення воєнізованих та добровольчих формувань тергромад для посилення ППО України

13:10 11.06.2025
Російські окупанти завдали удару дроном по лікарні на Чернігівщині, є руйнування

Російські окупанти завдали удару дроном по лікарні на Чернігівщині, є руйнування

09:34 11.06.2025
У лікарні помер один із постраждалих внаслідок нічної атаки БпЛА на Харків

У лікарні помер один із постраждалих внаслідок нічної атаки БпЛА на Харків

07:09 11.06.2025
Данія хоче терміново придбати наземні системи ППО у європейських виробників

Данія хоче терміново придбати наземні системи ППО у європейських виробників

11:04 09.06.2025
ППО знищила усі 4 "Кинджали", загалом знешкоджено 479 ворожих засобів ураження із 499

ППО знищила усі 4 "Кинджали", загалом знешкоджено 479 ворожих засобів ураження із 499

12:06 08.06.2025
Підкомітет Ради обговорив обов’язкову ідентифікацію мобільних абонентів у рамках протидії БПЛА

Підкомітет Ради обговорив обов’язкову ідентифікацію мобільних абонентів у рамках протидії БПЛА

13:52 07.06.2025
Речник ПС ЗСУ не заявляв про те, що Росія запускатиме по 1000 дронів за ніч

Речник ПС ЗСУ не заявляв про те, що Росія запускатиме по 1000 дронів за ніч

16:42 04.06.2025
Зеленський на зустрічі у форматі "Рамштайн" закликав партнерів продовжувати зміцнювати українську ППО

Зеленський на зустрічі у форматі "Рамштайн" закликав партнерів продовжувати зміцнювати українську ППО

09:27 04.06.2025
Українська ППО знешкодила 61 з 95 БпЛА, 35 локаційно втрачені

Українська ППО знешкодила 61 з 95 БпЛА, 35 локаційно втрачені

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: У Московській області уражено завод з виробництва друкованих плат та електроніки для ВПК РФ

Генштаб ЗСУ: Кожен знищений окупант – це наш крок до справедливого миру, сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків

Прем’єр Болгарії: Шлях до євроінтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим для їхньої безпеки

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: У Московській області уражено завод з виробництва друкованих плат та електроніки для ВПК РФ

В Одеській області поліцейські розслідують два кримінальних провадження стосовно смерті немовляти

Запрошення на вступні іспити в магістратуру і аспірантуру розміщені в кабінетах учасників

Генштаб ЗСУ: Кожен знищений окупант – це наш крок до справедливого миру, сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків

До Києва приїхав міністр оборони Німеччини Пісторіус

Росія знищила склади, комбайни і вантажівку в Одеській області

Росія формує лояльну до Кремля африканську еліту

Рубіо сподівається на конструктивну взаємодію США з РФ задля досягнення міцного миру між Росією та Україною

Станом на зараз є суттєві зрушення у напрямі бронювання священнослужителів – Шмигаль

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 136 од. автотехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА