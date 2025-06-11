Окупанти втратили 274 військових на покровському напрямку, ще три боя тривають - Генштаб

Російські окупанти втратили на покровському напрямку у середу 274 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 58 раз, ще 3 боя тривають досі, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 139 та поранили 135 окупантів", - сказано в повідомленні.

Крім того знищили танк, бойову броньовану машину, чотири автомобілі, 21 мотоцикл, 10 БпЛА, п’ять окопних РЕБ, антену РЕБ, дві антени зв’язку, антену управління БпЛА та старлінк; також пошкодили 11 мотоциклів, чотири гармати та дві антени зв’язку загарбників.

Загалом на напрямку ворог здійснив 58 штурмів. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки. Тривають три боєзіткнення.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Cz3X3YEU2HgPbEsLnczfjcg7r5GDkY584F41wxcwyQWNhgBGf7w3gEQ2hBzbn26Ql