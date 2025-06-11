Підтримка України та санкції є вирішальними, щоб змусити Росію відчути реальну ціну війни - Зеленський

Необхідно поставити Росію в ту позицію, у якій вони будуть змушені шукати миру невійськовими способами, це можливо зробити завдяки оборонній підтримці України та санкціям проти РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ви всі бачите: Путін не хоче закінчувати цю війну. Він вірить, що доки він може воювати й домінувати над своїми сусідами, він залишається політично живим. Але, незалежно від того, у що він вірить, наше завдання – змусити Росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. Це абсолютно можливо", - сказав Зеленський на IV саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі у середу.

Президент наголосив, що оборонна підтримка України необхідна, щоб захистити українські населені пункти від російських атак і щоб Росія відчула реальну ціну війни на своїй території.

"Системи протиповітряної оборони та дрони мають вирішальне значення. Іншим важливим інструментом, звісно, є санкції. Ваша підтримка спільних рішень ЄС щодо санкцій є життєво важливою. ЄС оголосив про 18-й пакет санкцій. Він може бути сильнішим, особливо в тому, що стосується російських нафтових танкерів і фінансового сектору", - додав Зеленський.

Говорячи про обмеження ціни на нафту, він нагадав, що справжній мир настане, коли буде обмеження у 30 доларів – "це рівень, який справді змінить мислення в Москві".

Перші три саміти "Україна - Південно-Східна Європа" відбулися: в Афінах (Греція) 21 серпня 2023 року; в Тирані (Албанія) 28 лютого 2024 року та в Дубровнику (Хорватія) 9 жовтня 2024 року. 17 січня 2025 року відбулася перша міністерська зустріч України та країн Південно-Східної Європи у Києві.