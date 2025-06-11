Інтерфакс-Україна
Події
13:55 11.06.2025

"Укренерго" вдалося оперативно вирішити проблеми на своїй підстанції, які призвели до аварійних відключень у Миколаєві

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"Укренерго" вдалося оперативно вирішити проблеми на своїй підстанції, які призвели до аварійних відключень у Миколаєві

Аварійні відключення електроенергії на півдні України, зокрема, у Миколаєві, які відбулися зранку середи, повʼязані з певними проблемами на одній з підстанцій НЕК "Укренерго", які вдалося оперативно вирішити, повідомив т.в.о. голови правління компанії Олексій Брехт.

"Ці відключення не повʼязані з обстрілами. Це найголовніше. Але треба розуміти, в яких умовах обладнання відновлювалося. На жаль, не в ідеальних. Тому трапляються і будуть траплятися такі інциденти. Недовгострокові. Рівно за півгодини проблему на нашій підстанції, яка призвела до знеструмлення споживачів, вирішили",- сказав Брехт під час Energy day від Європейської бізнес асоціації, який проходить у Києві у середу.

Як повідомлялося, в середу вранці мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про аварійні відключення світла в місті.

Теги: #аварійні_відключення #миколаїв

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