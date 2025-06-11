Російські окупанти завдали удару дроном по лікарні на Чернігівщині, є руйнування

Фото: Чернігівська ОВА

Російські окупанти атакували ударним безпілотником лікарню міста Семенівка (Чернігівська обл.), пошкоджені фасад і приміщення всередині, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні вдень росіяни знову атакували Семенівську лікарню. Це вже п'ятий приліт у цей медзаклад. Цього разу – запустили безпілотник. Попередньо, "молнію". Пошкоджений фасад і приміщення всередині, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні голови ОВА у Телеграмі у середу.

"Армія рф продовжує воювати навіть з лікарнями. Вже вкотре атакували Семенівську лікарню. Абсолютне зло", - зазначив очільник ОВА.