Інтерфакс-Україна
Події
13:10 11.06.2025

Російські окупанти завдали удару дроном по лікарні на Чернігівщині, є руйнування

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Російські окупанти завдали удару дроном по лікарні на Чернігівщині, є руйнування
Фото: Чернігівська ОВА

Російські окупанти атакували ударним безпілотником лікарню міста Семенівка (Чернігівська обл.), пошкоджені фасад і приміщення всередині, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні вдень росіяни знову атакували Семенівську лікарню. Це вже п'ятий приліт у цей медзаклад. Цього разу – запустили безпілотник. Попередньо, "молнію". Пошкоджений фасад і приміщення всередині, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні голови ОВА у Телеграмі у середу.

"Армія рф продовжує воювати навіть з лікарнями. Вже вкотре атакували Семенівську лікарню. Абсолютне зло", - зазначив очільник ОВА.

Теги: #лікарня #семенівка #бпла_рф

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