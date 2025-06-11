Новий президент Румунії відвідає Одесу в середу

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Президент Румунії Нікушор Дан у середу в Одесі візьме участь у четвертому саміті "Україна - Південно-Східна Європа", який організовує президент Володимир Зеленський.

Як повідомляється на сайті президента Румунії, під час зустрічі Дан підтвердить зобов'язання Бухареста продовжувати підтримувати Україну на всіх рівнях та долучатися до зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру, а також до зусиль з відбудови.

Президент Румунії підкреслить важливість збереження єдності та узгодженого підходу в усьому регіоні, представленому на саміті, для загальної безпеки Європейського континенту. Дан також наголосить на необхідності приділяти особливу увагу Чорному морю, в тому числі з точки зору безпеки торговельних шляхів.

З нагоди свого візиту до Одеси Дан візьме участь у тристоронній зустрічі між Румунією, Молдовою та Україною, де обговорить з колегами найважливіші проєкти взаємозв'язку, зокрема, енергетичну інфраструктуру, процес вступу до ЄС та співпрацю у сфері безпеки.

"Цей тристоронній формат на найвищому рівні вперше, що свідчить про рішучість трьох сусідніх країн інтенсифікувати співпрацю та координацію за допомогою середньо- та довгострокового механізму діалогу. Цей механізм включатиме активну підтримку Румунією влади в Кишиневі та Києві у впровадженні необхідних реформ у процесі європейської інтеграції", - йдеться в повідомленні.