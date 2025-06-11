Інтерфакс-Україна
Події
09:38 11.06.2025

Тамбовський пороховий завод став на паузу

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Уже не вперше атакований Тамбовський пороховий завод у Котовську (Тамбовська обл., РФ) зупинив роботу, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

"Вже далеко не вперше атакований Тамбовський пороховий завод рф. Зараз він ставить роботу на паузу. Він є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України", - написав він у телеграм у середу.

Коваленко зазначив, що на заводі виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

"Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії рф. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло", - додав Коваленко.

У ніч проти 11 червня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод. Місцеві жителі у російських телеграм-каналах повідомляли про численні вибухи.

Зранку т.в.о. губернатора Тамбовської області Росії Євгеній Пєрвишов підтвердив атаку БпЛА на Котовськ.

Теги: #призупинення #порох #тамбовський_завод

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