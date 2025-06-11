Окупанти завдали 419 ударів по Запорізькій області, є постраждалі

Упродовж доби окупанти завдали 419 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, дві людини поранені внаслідок атаки ворожого fpv-дрона, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці. Автівка пошкоджена. Двоє людей отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога", - написав Федоров в телеграм-каналі у середу.

Ворог здійснив 7 авіаційних обстрілів Кам’янського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Ольгівськог; 220 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Приморське, Кам’янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку; 3 обстріли із РСЗВ накрили Кам’янське Гуляйполе і Новоданилівку; 189 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки, повідомляє голова ОВА.

Крім того, надійшло 14 повідомлень про пошкодження приватних будинків та об'єктів соціальної та промислової інфраструктури.