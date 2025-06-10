Зеленський про удари: Катастрофи є сенсом існування росіян, треба їх зупиняти

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Загроза руйнації Софії Київської - абсолютно неприпустима річ, але не для Росії, адже катастрофи є сенсом існування росіян, на це потрібно реагувати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішній російський удар пошкодив звичайні житлові будинки в різних регіонах України, в Одесі був пошкоджений пологовий будинок, значні втрати на Одеській кіностудії – десятиліття історії. В столиці була пошкоджена навіть Софія Київська: через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору. Для всіх людей, хто дійсно знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент наголосив, що росіяни - "біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою".

"І саме катастрофи є сенсом їхнього існування – більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать. Треба на це реагувати", - додав Зеленський.

Він звернув увагу, що росіян треба зупиняти не лише українцям в Україні, адже увесь світ виграє від примусу Росії до миру.