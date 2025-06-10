Інтерфакс-Україна
Події
20:13 10.06.2025

Зеленський про удари: Катастрофи є сенсом існування росіян, треба їх зупиняти

1 хв читати
Зеленський про удари: Катастрофи є сенсом існування росіян, треба їх зупиняти
Фото: https://www.facebook.com/SophiaKyiv

Загроза руйнації Софії Київської - абсолютно неприпустима річ, але не для Росії, адже катастрофи є сенсом існування росіян, на це потрібно реагувати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішній російський удар пошкодив звичайні житлові будинки в різних регіонах України, в Одесі був пошкоджений пологовий будинок, значні втрати на Одеській кіностудії – десятиліття історії. В столиці була пошкоджена навіть Софія Київська: через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору. Для всіх людей, хто дійсно знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент наголосив, що росіяни - "біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою".

"І саме катастрофи є сенсом їхнього існування – більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать. Треба на це реагувати", - додав Зеленський.

Він звернув увагу, що росіян треба зупиняти не лише українцям в Україні, адже увесь світ виграє від примусу Росії до миру.

 

Теги: #удар #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 10.06.2025
Прайс-кеп на російську нафту має бути не вищим 30 доларів - Зеленський

Прайс-кеп на російську нафту має бути не вищим 30 доларів - Зеленський

20:05 10.06.2025
Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

12:20 10.06.2025
Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи – Зеленський

Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи – Зеленський

12:12 10.06.2025
Зеленський: Україна може мобілізувати 27 тис. осіб на місяць, РФ – 40-50 тис.

Зеленський: Україна може мобілізувати 27 тис. осіб на місяць, РФ – 40-50 тис.

11:49 10.06.2025
Українська делегація має мандат обговорювати з РФ гуманітарні питання на основі нашого меморандуму – Зеленський

Українська делегація має мандат обговорювати з РФ гуманітарні питання на основі нашого меморандуму – Зеленський

09:34 10.06.2025
Зеленський після нової атаки ворога по містах України: потрібен жорсткий тиск на РФ заради миру

Зеленський після нової атаки ворога по містах України: потрібен жорсткий тиск на РФ заради миру

08:40 10.06.2025
Рішення парламенту Словаччини про скасування санкцій щодо РФ не є обов’язковим для уряду - голова комітету з питань інтеграції України в ЄС

Рішення парламенту Словаччини про скасування санкцій щодо РФ не є обов’язковим для уряду - голова комітету з питань інтеграції України в ЄС

06:20 10.06.2025
Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

20:32 09.06.2025
МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом

МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом

20:28 09.06.2025
Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

Зеленський: сьогодні з полону в Україну повернулись важкопоранені і поранені воїни

Ухвалена обов'язкова евакуація з 7 населених пунктів Шевченківської громади Харківської області

Ізраїль спростував заяву про передачу Україні систем Patriot - ЗМІ

Через російський обстріл пошкоджено територію Одеської кіностудії і знищено декорації до фільму "Довженко"

ОСТАННЄ

Укрзалізниця додасть 18 пар потягів на літній сезон через зростання попиту

Глава МЗС Литви разом з Сибігою відвідали Одесу

ЗМІ: Підозрюваний у ножовому нападі на площі в Амстердамі у березні - український дезертир

Прем’єра вистави "Арлезіанка" за п’єсою Альфонса Доде відбулася у столичному театрі ім. Франка

Постачальник кави та чаю Gemini втратив головний склад та сервісцентр на Київщині внаслідок масованої нічної повітряної атаки

Заява ДЕСС: Удар по Софії Київській є актом російського державного вандалізму та злочином проти світової культури

Речник уряду Орбана: Членство України в ЄС не в інтересах Угорщини

США скоротять бюджет для поставок озброєнь в Україну у 2026 р. - глава Пентагону

Мерц після атаки РФ закликав тиснути на Москву та допомагати Україні для справжніх мирних переговорів

Трамп запросив Навроцького на зустріч у Білому домі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА