Інтерфакс-Україна
Події
17:53 10.06.2025

Зеленський: сьогодні з полону в Україну повернулись важкопоранені і поранені воїни

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Зеленський: сьогодні з полону в Україну повернулись важкопоранені і поранені воїни
Фото: t.me/landforcesofukraine

У вівторок відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент повідомив, що додому вдалося повернути воїнів Збройних Сил,

Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.

"Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає", - наголосив він.

Сухопутні війська ЗСУ також повідомили, що серед визволених захисників є оборонці Маріуполя. Також окрім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.

"Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз", - повідомляють Сухопутні війська у телеграм-каналі.

Воїни будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію.

"Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі", - йде мова у повідомленні.

З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

 

 

Теги: #повернення #військовополонені #обмін

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