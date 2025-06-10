Авіація ГУР брала участь в ліквідації наслідків терористичної атаки РФ у Києві

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Внаслідок ворожої масованої повітряної атаки виникла масштабна пожежа в Оболонському районі Києва, до гасіння були залучені два гелікоптери авіації Головного управління розвідки при Міністерстві оборони, повідомила пресслужба ГУР МО у вівторок.

"Після варварських прильотів по Києву ми зафіксували великі пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури. Я доповів генерал-лейтенанту Буданову про нашу готовність надати допомогу цивільному населенню... Ми увійшли у контакт із ДСНС України, а злагоджені дії дали змогу ліквідувати масштабну пожежу за 3 години", - цитують у повідомленні в Телеграмі командира авіаційного підрозділу ГУР МО України з позивним "Маестро":

За інформацією, до операції долучили два багатоцільові вертольоти Ка-32. У складних умовах задимлення та високої температури екіпажі здійснили 40 скидів води загальним об’ємом до 120 тонн.

"Ми не лише боремося з ворогом на фронті, але й захищаємо життя українців. Наш обов’язок — зробити максимум там, де ми є, усіма наявними засобами", — зазначив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.