Зеленський: Україна може мобілізувати 27 тис. осіб на місяць, РФ – 40-50 тис.

Україна може мобілізувати 27 тис. осіб на місяць, РФ – 40-50 тис., оскільки їхні втрати більші, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Мобілізація є проблемою у будь-якій війні. Україна не є винятком, адже ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Ми можемо мобілізувати 27 тис. осіб на місяць, а росіяни – 40-50 тис., бо їхні втрати більші. У нас мобілізація можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна. Саме ми його зупинили", - сказав Зеленський у інтерв’ю для угорського видання Válasz Online.

Коментуючи заяви деяких лідерів інших країн щодо мобілізації в Україні з 18 років, президент наголосив, що не вважає, що це треба робити.

"Операція "Павутина" показала: головне не кількість людей, а зброя і технологія. А також гроші та тиск. А санкції були б спрямовані саме на ті гроші, якими росіяни фінансують війну", - пояснив Зеленський.

За його словами, західні партнери перераховують причини, чому вони не прийняли рішення щодо санкцій, оскільки Україна не мобілізувала осіб віком від 18 років.

"Чесно кажучи ми надали можливість 18-24-річним, щоб показати, що вони теж можуть служити (за контрактом – ІФ-У), якщо наші партнери цього хочуть. Це ми їм зараз і дали, відповідно до нашого законодавства. Тільки тим часом тисячі людей воюють на фронті без відповідної зброї", - резюмував президент.