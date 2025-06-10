АП ВАКС залишила під вартою нардепа Бондаря

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила під вартою чинного народного депутата Віктора Бондаря, підозрюваного в організації заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" у розмірі понад 140 млн грн.

У телеграм-каналі АП ВАКС у вівторок зазначається, що розглянуто апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від про продовження народному депутату України строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 60,7 млн грн.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін", - повідомляє АП ВАКС.

Рішення набрало законної сили від часу проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, вказана особа підозрюється в організації заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" у розмірі понад 140 млн грн під час закупівлі продукції (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

В повідомленні не вказано ім'я депутата. Судячи з фабули справи, йдеться про Віктора Бондаря.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Бондарю. Його підозрюють у тому, що він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.