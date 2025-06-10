Інтерфакс-Україна
Події
08:09 10.06.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойові зіткнення

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Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойові зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетного удару 22 ракетами та 65 авіаударів, зокрема скинув 100 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6153 обстріли, з них 133 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3391 дрон-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб #зведення

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