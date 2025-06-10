Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойові зіткнення

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетного удару 22 ракетами та 65 авіаударів, зокрема скинув 100 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6153 обстріли, з них 133 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3391 дрон-камікадзе", - повідомляє Генштаб