Четверо постраждалих і руйнування цивільної інфраструктури в семи районах Києва - наслідки масованої нічної атаки ворожих ударних БпЛА

Щонайменше четверо постраждалих і численні пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано в Києві у семи районах міста, повідомили впродовж масованої атаки в ніч на вівторок телеграм-канали начальника КМВА Тимура Ткаченка і міського голови Віталія Кличка.

У Шевченківському районі – одна людина постраждала; зафіксовано пожежу в одному житловому будинку і пошкодження іншого; зафіксовано займання автомобілів, нежитлових приміщень та бізнес-центру.

В Оболонському районі – один постраждалий; пожежа в приміщенні аптеки; уламки дрона впали на територію однієї зі шкіл; зруйновано два поверхи житлового будинку, пошкоджено ще один; пожежа в нежитловій будівлі; займання в офісній будівлі; пожежа в складських приміщеннях; падіння уламків на відкритій місцевості.

У Дарницькому районі – один постраждалий; займання у житловому будинку; пожежа в нежитловій будівлі; пошкоджено гаражний кооператив; пожежа в складських приміщеннях; пожежа в лісосмузі.

У Голосіївському районі – руйнування в бізнес-центрі; падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.

У Деснянському районі – займання автомобіля через падіння уламків збитого дрона.

У Соломʼянському районі – пожежа в багатоповерхівці внаслідок падіння уламків дрона на дах будівлі.

У Подільському районі – пошкоджено нежитлові приміщення.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/12259

https://t.me/vitaliy_klitschko/4790

https://t.me/tkachenkotymur/1278