Інтерфакс-Україна
Події
03:53 10.06.2025

Єрмак: зламати українців терором не вийде

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Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на атаку ворожих дронів по Києву.

"Російські атаки цивільних обʼєктів тривають. Київ, Одеса, будинки, парковка, пологовий. Кадри будуть у всіх медіа знову", - написав Єрмак в телеграм-каналі під час атаки.

"Час запроваджувати санкції. Час підтримати Україну зброєю. Час довести, що демократія має силу. Час всім остаточно прийняти той факт, що росія розуміє виключно удари, а не раціональні слова. Зламати українців терором не вийде", - закликав Єрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6394

Теги: #київ #реакція #атака #бпла

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