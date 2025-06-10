Єрмак: зламати українців терором не вийде

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на атаку ворожих дронів по Києву.

"Російські атаки цивільних обʼєктів тривають. Київ, Одеса, будинки, парковка, пологовий. Кадри будуть у всіх медіа знову", - написав Єрмак в телеграм-каналі під час атаки.

"Час запроваджувати санкції. Час підтримати Україну зброєю. Час довести, що демократія має силу. Час всім остаточно прийняти той факт, що росія розуміє виключно удари, а не раціональні слова. Зламати українців терором не вийде", - закликав Єрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6394