Попередньо – одна людина загинула внаслідок атаки ворожих дронів в Одесі - ОВА

Одна людина загинула і щонайменше четверо поранено внаслідок масованої атаки російських БпЛА по Одесі, повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі станом на 3:40 вівторка.

"Зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Загинув 59-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. За попередніми даними, четверо людей постраждали. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - повідомив Кіпер.

Також, за його інформацією, вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.

Перед цим повідомлялося, що внаслідок атаки ударних безпілотників в Одесі пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. Жертв і постраждалих в цій локації не зафіксовано.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9949