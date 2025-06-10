Інтерфакс-Україна
Події
03:47 10.06.2025

Попередньо – одна людина загинула внаслідок атаки ворожих дронів в Одесі - ОВА

1 хв читати

Одна людина загинула і щонайменше четверо поранено внаслідок масованої атаки російських БпЛА по Одесі, повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі станом на 3:40 вівторка.

"Зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Загинув 59-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. За попередніми даними, четверо людей постраждали. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - повідомив Кіпер.

Також, за його інформацією, вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.

Перед цим повідомлялося, що внаслідок атаки ударних безпілотників в Одесі пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. Жертв і постраждалих в цій локації не зафіксовано.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9949

Теги: #одеса #жертви #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:05 10.06.2025
Руйнування та пожежі внаслідок масованої атаки російських дронів зафіксовано в чотирьох районах Київської області – ОВА

Руйнування та пожежі внаслідок масованої атаки російських дронів зафіксовано в чотирьох районах Київської області – ОВА

03:53 10.06.2025
Єрмак: зламати українців терором не вийде

Єрмак: зламати українців терором не вийде

03:23 10.06.2025
Відомо вже про двох постраждалих внаслідок атаки російського дрона в Києві

Відомо вже про двох постраждалих внаслідок атаки російського дрона в Києві

03:05 10.06.2025
Ворог здійснив масовану атаку дронами по Одесі, поцілив в пологовий будинок - ОВА

Ворог здійснив масовану атаку дронами по Одесі, поцілив в пологовий будинок - ОВА

02:51 10.06.2025
Падіння уламків російських дронів зафіксовано в п'яти районах Києва - Ткаченко

Падіння уламків російських дронів зафіксовано в п'яти районах Києва - Ткаченко

02:33 10.06.2025
Ворожі БпЛА атакують Київ одночасно в кількох районах – КМВА

Ворожі БпЛА атакують Київ одночасно в кількох районах – КМВА

15:27 09.06.2025
Засуджено викрадачів, які вимагали за 20-річного одесита $1 млн викупу – Нацполіція

Засуджено викрадачів, які вимагали за 20-річного одесита $1 млн викупу – Нацполіція

06:41 09.06.2025
Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Одесі

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Одесі

23:10 07.06.2025
Один з постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Харкову помер, ще двоє - у вкрай важкому стані – Синєгубов

Один з постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Харкову помер, ще двоє - у вкрай важкому стані – Синєгубов

19:18 07.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові через авіаудар зросла до 16

Кількість постраждалих у Харкові через авіаудар зросла до 16

ВАЖЛИВЕ

Понад півтори доби триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Харкові після масованого ворожого удару

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

РФ не давала обіцянок не перезапускати ЗАЕС, але є розуміння складних обставин для цього – глава МАГАТЕ

На Херсонщині загинув житель Антонівки через атаку дрона 7 червня

Росія досі не дала відповіді на наші пропозиції, передані перед зустріччю в Стамбулі - Сибіга

ОСТАННЄ

Warner Bros. Discovery розділиться на дві компанії із самостійним лістингом

Україна ввела квоти на експорт цукру та м’яса птиці в ЄС через завершення ATM

Єрмак провів онлайн-розмову з радниками лідерів країн Північної Європи, Балтії та керівників Євросоюзу

Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

Досвід України спонукає НАТО до п'ятикратного посилення ППО - Рютте

Сибіга провів зустріч з послами G7 та ЄС напередодні саміту Великої Сімки

Єрмак і Будріс обговорили посилення санкцій проти Росії

Волонтери УЧХ надали першу допомогу постраждалому від ворожого дрона у Нікополі

Понад півтори доби триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Харкові після масованого ворожого удару

Через ворожий удар по Купʼянську поранено пенсіонера

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА