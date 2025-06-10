Ворог здійснив масовану атаку дронами по Одесі, поцілив в пологовий будинок - ОВА

Пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги та житлові будинки пошкоджено внаслідок масованої атаки російських дронів по Одесі, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер станом на 2:26 вівторка в Телеграм.

"Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі. Зокрема росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Щодо інших локацій інформація уточнюється", - написав Кіпер у Телеграм.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9942