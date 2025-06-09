МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив на необхідності запровадження "сильного" 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ, а також координації обмежень з США для більшого тиску на Кремль.
"Ми повинні підготувати сильний 18-й пакет санкцій ЄС. І ми докладаємо зусиль, щоб включити до них "Північний потік", як перший, так і другий. Крім того, компанії, пов'язані з експортом нафти та нафтопродуктів, "Росатом" з усім його керівництвом, а також судна тіньового флоту, з яких лише 40 відсотків були охоплені санкціями. Тож це показує, що все ще є резерви, які ми використали", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві в понеділок.
Будріс наголосив, що "ми не можемо дозволити собі сказати, що зробили все можливе в питанні санкцій".
"Ні, ми цього не зробили", - зазначив міністр.
Крім того, він наголосив на необхідності синхронізувати зусилля ЄС з "американськими друзями", нагадавши про підготовлений сенатором Ліндсі Гремом пакет, який вже підготовлений у Сенаті. Як зазначив глава МЗС , це необхідно, аби переконати Путіна погодитися на безумовне припинення вогню.
Будріс наголосив, що для миру є лише "одна величезна перешкода, і це Путін з його одержимістю імперіалізмом".