Інтерфакс-Україна
Події
20:28 09.06.2025

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

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Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Найбільші інтенсивні бої на лінії фронту тривають на Покровському напрямку, у районах проведення Курської операції та на прикордонні Сумської області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку, також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За його словами, російська тактика усюди однакова - "вони не рахують втрати і намагаються просуватись, штурмують українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати".

"Але цей їхній потенціал усе ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати та стримують російське просування", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #фронт #ситуація #зеленський

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