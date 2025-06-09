Інтерфакс-Україна
Події
18:40 09.06.2025

Росія на місяць виробляє понад 5 тис. далекобійних дронів, половина з яких є імітаторами – ЗМІ

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Росія на місяць виробляє понад 5 тис. далекобійних дронів, половина з яких є імітаторами – ЗМІ

Росія на місяць виробляє понад 5 тис. далекобійних дронів, половина з яких є справжніми "Шахедами", інша половина – імітаторами, це у 5 разів більше, ніж влітку минулого року, повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони.

"Станом на кінець травня 2025-го темпи виробництва Росією "Shahed-136/Герань-2" становлять близько 2700 дронів на місяць, йдеться у відповіді пресслужби ГУР. Темпи виробництва імітаторів ударних БПЛА типу "Гербера" – близько 2500 одиниць", - йдеться у повідомленні на сайті видання у понеділок.

Зазначається, що нова оцінка темпів виробництва Росією "Шахедів" свідчить про п’ятикратне зростання у порівнянні з літом 2024-го. У серпні минулого року у ГУР оцінювали темпи виробництва "Шахедів" у 500 дронів на місяць. В грудні 2024-го темпи могли зрости до 2000 БпЛА на місяць.

Дрони-імітатори Росія почала застосовувати проти України разом зі справжніми "Шахедами" з осені 2024 року. Як правило, БпЛА типу "Гербера" зроблені з дешевих матеріалів, не мають бойової частини або несуть невеликий заряд. Дрони-імітатори можуть використовуватися насамперед для збільшення навантаження на українську ППО та для розвідувальних цілей.

З січня по травень 2025 р. РФ запустила по Україні майже 13 тис "Шахедів" та їхніх імітаторів.

Теги: #дрони #рф

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