Інтерфакс-Україна
Події
13:02 09.06.2025

В Україні спека відступить, у деяких областях очікуються короткочасні дощі

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В Україні спека відступить, у деяких областях очікуються короткочасні дощі

У вівторок, 10 червня, в Україні без опадів, лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, на заході країни 6-11°, вдень 18-23°; у південній частині та південно-східних областях вночі 17-22°, вдень 24-29°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 10 червня найвища температура вдень була 32,2° в 2009р., найнижча вночі 4,9° в 1899р.

У середу, 11 червня, без опадів, вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер південний з переходом на заході країни на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°; у південній частині та південно-східних областях вночі 14-19°, вдень 24-29°.

У середу в Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Теги: #прогноз_погоди

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