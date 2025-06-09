Сили оборони знешкодили 33 ворожі БпЛА у Черкаській області, пошкоджена інфраструктура – ОВА

Сили оборони знешкодили 33 ворожі безпілотники у Черкаській області, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"З ночі на Черкащині працювали сили ППО. Вони боронили наші громади від ворожих повітряних цілей. У межах нашої території знешкоджено 33 російські БпЛА. Травмованих немає. Однак маємо чимало шкоди від уламків", - написав він у телеграмі.

За його словами, в Черкаському районі пошкоджено чотири будинки, господарська споруда, понівечений автомобіль. Також ми мали займання лісу на площі 2 га. Воно оперативно ліквідоване.

У Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки, господарські споруди, гараж. А також їдальня на території приватного підприємства.

"Ці дані попередні. Працюємо", - зазначив Табурець.