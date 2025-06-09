9 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1202 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1202 RUSSIAN AGRESSION

9 червня відзначають Всесвітній день технічного обслуговування, Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому, Всесвітній день акредитації, Міжнародний день архівів, День Дональда Дака, Міжнародний день кельтського мистецтва, День Коралового трикутника.

Православна церква вшановує пам'ять святого Кирила, архієпископа Олександрійського.

Всесвітній день технічного обслуговування

Всесвітній день технічного обслуговування - це міжнародна подія, що відзначається щорічно 9 червня з метою визнання та популяризації значення технічного обслуговування в різних аспектах життя.

Міжнародний день архівів

9 червня відзначається Міжнародний день архівів. Його було затверджено у 2007 році. Саме 9 червня у 1948 році з’явилась Міжнародна рада архівів (ICA). Зараз до неї входить близько 1700 представників з різних країн.

Інформація, яка міститься у архівах, сприяє вирішенню економічних, соціальних проблем країн та допомагає залишити важливі дані про минуле нашого світу.

День Дональда Дака

День Дональда Дака - день, присвячений одному з найпопулярніших героїв мультфільмів в історії.

Ця подія відбувається щороку 9 червня і відзначається шанувальниками Disney у всьому світі.

Міжнародний день кельтського мистецтва

Міжнародний день кельтського мистецтва — це свято багатих мистецьких традицій, які передавалися поколіннями кельтів.

Мистецький стиль кельтів характеризується складними вузлами, спіралями та іншими складними візерунками. Кельти відомі своїми вишуканими виробами з металу, ювелірними виробами та ілюмінованими рукописами, які часто містять ці характерні візерунки.

Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому

Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому або Всесвітній день боротьби з синдромом антифосфоліпідних антитіл відзначається щорічно 9 червня, щоб привернути увагу до рідкісного аутоімунного захворювання, яке вражає мільйони людей у всьому світі.

Антифосфоліпідний синдром — це розлад, який спричиняє утворення тромбів в артеріях і венах, що призводить до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як інсульт, серцевий напад і емболія легеневої артерії. Це викликано гіперактивною імунною системою, яка виробляє антитіла, які атакують фосфоліпіди, які є важливими компонентами клітинних мембран.

Всесвітній день акредитації

Всесвітній день акредитації – це день обізнаності щодо ефективності акредитації як засобу для встановлення довірчих відносин на світовому ринку. Дата відзначення – 9 червня. День акредитації має міжнародне значення.

Свято засновано за ініціативою ILAC та IAF – організацій, які беруть участь в акредитації випробувальних лабораторій. До всесвітнього товариства ILAC входять представники відповідних органів із понад 70 країн. Всесвітній день акредитації був визначений у 2007 році та проводиться щорічно з 9 червня 2008.

День Коралового трикутника

Кожного року 9 червня святкується День коралового трикутника. Подія присвячена збереженню природних ресурсів та біорізноманіття.

Кораловий трикутник – це частина Світового океану, що охоплює Індонезію, Філіппіни, Папуа – Нову Гвінею, Малайзію, Соломонові о-ви, Східний Тимор. На цій території знаходиться 76% коралів, відомих людям. Також тут мешкає велика кількість видів риб – близько 3000. Займає Кораловий трикутник не більше 2% світового океану (7.5 млн кв. км).

Цього дня народилися:

250 років від дня народження Георга Фрідріха Ґротефенда (1775-1853), німецького філолога, котрий заклав основи дешифрування давньоперського клинопису;

150 років від дня народження Генрі Галлетта Дейла (1875-1968), англійського нейробіолога, фармаколога, фізіолога, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1936).

Ще в цей день:

1786 - У Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво;

1866 - Метеорит "Княгиня" упав на Закарпатті;

1822 - У США запатентована штучна щелепа;

1847 - Російський імператор Микола I підписав вирок, за яким маляр і поет Тарас Шевченко віддавався в солдати;

1889 - На місці спалення Джордано Бруно в Римі відкритий його пам'ятник;

1898 - Велика Британія отримала від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років;

1934 - На екранах уперше з'явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак;

1984 - У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака;

1988 - Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд — 6,05 м;

1994 - Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Астана);

2009 - Українська прем'єра фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак).

Церковне свято:

День пам’яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського

Кирило народився 376 року в місті Олександрія, що в Єгипті. Він отримав ґрунтовну освіту, вивчав філософію і богослов'я.

412 року Кирило став патріархом Олександрійським після смерті свого дядька, архієпископа Феофіла. Його служіння тривало до його смерті 444 року. Кирило був активним борцем проти різних єретичних вчень. Він зокрема виступав проти новацій і аріанства. Найбільш відомий його конфлікт з Несторієм, архієпископом Константинопольським, який проповідував, що Ісус Христос існує як дві окремі особи – божественна і людська. Кирило відстоював єдність Ісуса Христа як одного цілого, в якому божественна і людська природи нероздільно з'єднані.

Іменини: Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Маріанна, Марія, Марта.