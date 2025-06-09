Інтерфакс-Україна
Події
04:06 09.06.2025

Представники Трампа і Маска поговорили по телефону після публічної суперечки

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Представники президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска в п'ятницю, 6 червня, провели телефонну розмову, після чого обмін різкими висловлюванням у соцмережах припинився, повідомляє видання Politico.

Джерела видання у Білому домі зазначають, що "крихка розрядка" в протистоянні між Трампом та Маском у соцмережах зберігається після телефонної розмови представників обох сторін.

Водночас один зі співрозмовників, коментуючи той факт, що Трамп припинив критикувати Маска в соцмережах, заявив: "Він перестав публікувати пости, але це не означає, що він щасливий".

"Майбутнє їхніх відносин є абсолютно невизначеним", – додало джерело.

При цьому джерела розповідають, що ані Трамп, ані Маск не хотіли припиняти публічну суперечку.

Трамп був особливо роздратований тим, що Маск натякнув на зв'язок президента з Джеффрі Епштейном, якого звинувачували у торгівлі сексуальними послугами.

Також Трампа розгнівали слова Маска про те, що він не зміг би перемогти без його підтримки.

Джерела газети зазначили, що відносини між Трампом і Маском почали погіршуватися ще до того, як вони 5 червня почали публічно критикувати один одного. Зокрема раніше президент США був незадоволений висловлюваннями Маска про нездатність DOGE домогтися серйозного скорочення витрат федерального уряду.

Рішення Білого дому відкликати кандидатуру мільярдера Джареда Айзекмана на посаду керівника NASA сварки.

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/06/08/musk-trump-ceasefire-call-00393527

Теги: #суперечка #маск #трамп #сша

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