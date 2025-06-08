Інтерфакс-Україна
Події
20:45 08.06.2025

У деяких районах Києва через негоду зафіксовано падіння дерев та пошкодження

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У деяких районах Києва через негоду зафіксовано падіння дерев та пошкодження

У деяких районах Києва через негоду зафіксовано падіння дерев, що спричинило пошкодження майна та автомобілів, повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко.

"Кияни, негода принесла нам клопіт. По районах міста фіксуємо падіння дерев. На жаль, є пошкоджене майно, автомобілі. Багато хто бачили негоду на власні очі або тепер бачать в своїх стрічках новин наслідки", - написав він в телеграмі.

За словами Ткаченка, голови районних держадміністрацій на звʼязку та займаються питанням ліквідації наслідків негоди. Також підключають районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень, Київзеленбуд, Київміськсвітло (є обриви мереж), КАРС.

"Служби зроблять все можливе", - наголосив глава ОВА.

Як повідомлялося близько 18:00, у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області гроза, I рівень небезпечності, жовтий.

 

Теги: #київ #негода #наслідки

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