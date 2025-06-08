Інтерфакс-Україна
Події
20:16 08.06.2025

Наміри РФ не змінюються, тож на деяких ділянках фронту дуже непроста ситуація – Зеленський

1 хв читати
Наміри РФ не змінюються, тож на деяких ділянках фронту дуже непроста ситуація – Зеленський
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські наміри не змінюються, тож на деяких ділянках фронту дуже непроста ситуація, але все залежить від стійкості українських підрозділів, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Покровський напрямок, Лиманський напрямок, інші напрямки на Донеччині, також – ситуація вздовж кордону України в Сумській області, в Харківській області. На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто забезпечує українську оборону. Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі", - сказав він у вечірньому відеозверненні у неділю.

Зеленський особливо відзначив за тиждень військових 68-ї окремої єгерської бригади та 72-ї окремої механізованої бригади за результати на покровському напрямку. Також у районах проведення Курської операції особливо ефективні 33-й та 225-й штурмові полки. На лиманському напрямку особливу вдячність президент висловив військовим 66-ї окремої механізованої бригади.

 

Теги: #фронт #ситуація #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:09 08.06.2025
Росія досі не надала повних списків військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі

Росія досі не надала повних списків військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі

20:06 08.06.2025
Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступних тижнях та закликав продовжувати тиск на Москву

Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступних тижнях та закликав продовжувати тиск на Москву

18:02 08.06.2025
Генштаб про захід ворога на Дніпропетровщину: це російська дезінформація, бої йдуть у Донецькій області

Генштаб про захід ворога на Дніпропетровщину: це російська дезінформація, бої йдуть у Донецькій області

17:35 08.06.2025
Зеленський про введення санкцій проти РФ: Трамп повинен це зробити

Зеленський про введення санкцій проти РФ: Трамп повинен це зробити

17:33 08.06.2025
Генштаб: з початку доби зафіксовано 75 бойових зіткнень, найбільше – на покровському напрямку

Генштаб: з початку доби зафіксовано 75 бойових зіткнень, найбільше – на покровському напрямку

17:29 08.06.2025
Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди - Зеленський

Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди - Зеленський

17:14 08.06.2025
Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, вони призначалися для України

Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, вони призначалися для України

15:17 08.06.2025
Група росіян, що просунулась у Кіндрашівці, не має логістики з основною групою військ - DeepState

Група росіян, що просунулась у Кіндрашівці, не має логістики з основною групою військ - DeepState

13:54 08.06.2025
Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але бійці 31 ОМБр мужньо тримають свою ділянку фронту

Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але бійці 31 ОМБр мужньо тримають свою ділянку фронту

10:48 07.06.2025
Зеленський: Ми не діти, які б'ються, це Путін прийшов для убивств

Зеленський: Ми не діти, які б'ються, це Путін прийшов для убивств

ВАЖЛИВЕ

Росія досі не надала повних списків військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі

Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступних тижнях та закликав продовжувати тиск на Москву

Генштаб про захід ворога на Дніпропетровщину: це російська дезінформація, бої йдуть у Донецькій області

Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди - Зеленський

Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, вони призначалися для України

ОСТАННЄ

Через ворожу атаку в Запоріжжі постраждав чоловік

У Києві відновили рух тролейбусів, який був обмежений через обстріл РФ

Рятувальники ліквідували пожежі через російські удари по громадам Сумщини, постраждали дев'ять людей

У деяких районах Києва через негоду зафіксовано падіння дерев та пошкодження

У ДПСУ роз'яснили, яка категорія заброньованих чоловіків може виїжджати у відпустку

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, є постраждалі та пошкодження – Лисак

У Києві та області 8 червня та вночі 9 червня гроза - синоптики

Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем, підстав для евакуації з Сум немає – очільник ОВА

Омбудсман України звернувся до Чернівецького обласного ТЦК та СП та правоохоронців щодо випадку про незаконне утримання людей

Початок обміну тілами загиблих між Україною та РФ заплановано на наступний тиждень - Буданов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА