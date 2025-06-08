Наміри РФ не змінюються, тож на деяких ділянках фронту дуже непроста ситуація – Зеленський

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Російські наміри не змінюються, тож на деяких ділянках фронту дуже непроста ситуація, але все залежить від стійкості українських підрозділів, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Покровський напрямок, Лиманський напрямок, інші напрямки на Донеччині, також – ситуація вздовж кордону України в Сумській області, в Харківській області. На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто забезпечує українську оборону. Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі", - сказав він у вечірньому відеозверненні у неділю.

Зеленський особливо відзначив за тиждень військових 68-ї окремої єгерської бригади та 72-ї окремої механізованої бригади за результати на покровському напрямку. Також у районах проведення Курської операції особливо ефективні 33-й та 225-й штурмові полки. На лиманському напрямку особливу вдячність президент висловив військовим 66-ї окремої механізованої бригади.