Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступних тижнях та закликав продовжувати тиск на Москву

Президент України Володимир Зеленський у недільному відеозверненні анонсував важливі міжнародні зустрічі на наступних тижнях.

"Вже готуємось до міжнародних подій наступних тижнів. Будуть важливі зустрічі та перемовини в Україні. Також робимо все, щоб саміти червня, адже саміт Великої Сім'ї в Канаді та саміт НАТО у Нідерландах, щоб вони не були пустими", - сказав він.

Президент підкреслив, що багато залежить від європейської рішучості, також від українських відносин зі США та вкотре наголосив на необхідності продовжувати тиск на Москву.

"Я вдячний усім, хто допомагає тримати відносини з Америкою у площині реальності. Треба збільшувати тиск на Москву. Треба посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи на користь нашої оборони. Росія прекрасно розуміє тільки одну мову – мову сили. Саме ця мова має стати робочою в усіх форматах міжнародної взаємодії найближчими місяцями", - зазначив він.