Інтерфакс-Україна
Події
15:16 08.06.2025

Через удар російського БпЛА у Старому Салтові постраждали троє цивільних

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У неділю вдень російські окупаційні війська завдали удару БпЛА по Старому Салтову (Харківська обл.), зафіксовано влучення у кіоск.

"Медики надають необхідну допомогу двом жінкам віком 41 та 59 років, а також 76-річному чоловіку", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Тип безпілотника, яким завдано удар, встановлюється.

Розпочато досудові розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #бпла

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