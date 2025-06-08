15:16 08.06.2025
Через удар російського БпЛА у Старому Салтові постраждали троє цивільних
У неділю вдень російські окупаційні війська завдали удару БпЛА по Старому Салтову (Харківська обл.), зафіксовано влучення у кіоск.
"Медики надають необхідну допомогу двом жінкам віком 41 та 59 років, а також 76-річному чоловіку", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Тип безпілотника, яким завдано удар, встановлюється.
Розпочато досудові розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).