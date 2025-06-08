Інтерфакс-Україна
Події
14:22 08.06.2025

У Чернівецькому ТЦК заявляють, що колишній бойовий медик Замрій "права на відстрочку не мав"

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У Чернівецькому ТЦК заявляють, що колишній бойовий медик Замрій "права на відстрочку не мав"
Фото: Генштаб ЗСУ

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП запевняють, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій начебто не мав права на відстрочку та був визнаний придатним до проходження військової служби під час проходження ВЛК.

"4 червня, в другій половині дня громадянин був зупинений на одному з блокпостів в Чернівецькій області для перевірки документів і запрошений для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП. Права на відстрочку військовозобов’язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби", - йдеться повідомленні пресцентру Чернівецького обласного ТЦК та СП у фейсбуці у неділю.

Зазначено, що у приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП (не підвальному) перебував, очікуючи на відправку. "З боку представників ТЦК та СП протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону".

"5 червня військовозобовʼязаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом. Щодо скарг, висловлених громадянином – дані факти перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб", - йдеться у повідомленні.

Також у ТЦК зазначили, що додаткова інформація щодо даного випадку буде надана згодом.

Раніше колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку. Замрій став військовим лікарем ще у 2014 році. У 2022 році він долучився до лав українського війська як бойовий медик. Він, зокрема, виконував завдання на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. У 2023 році він звільнився з армії та влаштувався на роботу до амбулаторії на Хмельниччині, де проживає. За даними ЗМІ, Замрій врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій. Указом президента від 22 січня 2024 року бойовий медик був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Теги: #тцк #відстрочка #чернівці

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