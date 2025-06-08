Інтерфакс-Україна
Події
06:19 08.06.2025

Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 неділі, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли 6 суден, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 4 судна, з них два судна рухалися з протоки Босфор. 

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/14213

Теги: #флот #війна #рф

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