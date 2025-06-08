Одну людину поранено внаслідок атаки ворожого дрона у Запорізькій області – ОВА

Одного цивільного поранено внаслідок атаки російського fpv-дрона у Степогірській громаді, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм в неділю.

"63- річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Степогірську громаду. Ворог атакував fpv-дроном приватний будинок у Приморському. Будівля згоріла повністю. Чоловік отримав поранення. Постраждалого доправили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу", - написав Федоров у Телеграм.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/20384