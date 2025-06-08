Інтерфакс-Україна
Події
05:38 08.06.2025

Прем'єр-міністр Фінляндії засудив спроби адміністрації США пом'якшити санкційнй законопроєкт – ЗМІ

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Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо назвав зусилля Трампа щодо послаблення санкцій проти Росії кроком у неправильному напрямку, повідомив онлайн-ресурс Yle в суботу.

Приводом для реакції фінського прем'єра, як вказує видання, стала публікація у Wall Street Journal, в якій стверджувалося, з посиланням на інсайдерські джерела, що адміністрація президента Трампа намагається переконати сенатора-республіканця Ліндсі Грема пом'якшити свій законопроект про антиросійські санкції, який незабаром буде винесений на розгляд Сенату,

"Я сподіваюся, що США проштовхнуть його якомога швидше і без змін", - сказав Орпо в інтерв'ю журналістам на засіданні Національних зборів Коаліційної партії в Гельсінкі.

За словами Орпо, пакет, підготовлений сенатором Ліндсі Гремом, є дуже сильним.

"Тепер ми повинні отримати якісь рішення. Ми повинні змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав Орпо, додавши, що "ЄС робить для цього все можливе".

Джерело: https://yle.fi/a/74-20166342

Теги: #війна #санкції #сша #фінляндія

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