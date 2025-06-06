Інтерфакс-Україна
Події
23:53 06.06.2025

США та Китай проведуть зустріч у Лондоні щодо торговельної угоди — Трамп

1 хв читати

Міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік та торговий представник США, посол Джеймісон Грір проведуть у понеділок, 9 червня, зустріч у Лондоні з представниками Китаю з посиланням на торговельну угоду.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

"Я радий повідомити, що міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік та торговий представник США, посол Джеймісон Грір, зустрінуться в Лондоні в понеділок, 9 червня 2025 року, з представниками Китаю з посиланням на торговельну угоду. Зустріч повинна пройти дуже добре. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!" — написав Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114637838750311907

Теги: #китай #лондон #угода #сша #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:53 06.06.2025
Українська делегація в США представила справжні наміри керівництва РФ - Зеленський

Українська делегація в США представила справжні наміри керівництва РФ - Зеленський

19:51 06.06.2025
Візит української делегації до США був підготовкою зустрічі Зеленського з Трампом в Канаді та обґрунтуванням необхідності санкцій проти РФ - Єрмак

Візит української делегації до США був підготовкою зустрічі Зеленського з Трампом в Канаді та обґрунтуванням необхідності санкцій проти РФ - Єрмак

19:49 06.06.2025
Америка зберігає великий рівень підтримки України і в захваті від операції "Павутина" – Єрмак за підсумками візиту до США

Америка зберігає великий рівень підтримки України і в захваті від операції "Павутина" – Єрмак за підсумками візиту до США

23:40 05.06.2025
Келлог про удари по авіації РФ: це може стати поштовхом до миру

Келлог про удари по авіації РФ: це може стати поштовхом до миру

21:17 05.06.2025
Умєров запропонував турецькому колезі сформувати список спільних проєктів в ОПК

Умєров запропонував турецькому колезі сформувати список спільних проєктів в ОПК

20:10 04.06.2025
Умєров підтвердив, що Україна мала проблеми з закупівлею китайських Mavic і зараз "заповнює прогалину" українською продукцією

Умєров підтвердив, що Україна мала проблеми з закупівлею китайських Mavic і зараз "заповнює прогалину" українською продукцією

10:32 04.06.2025
Точицький провів нараду з керівниками національних заповідників та музеїв

Точицький провів нараду з керівниками національних заповідників та музеїв

20:36 03.06.2025
AFD вже надало Україні 400 млн євро допомоги та підтримує 19 спільних проєктів - Шмигаль

AFD вже надало Україні 400 млн євро допомоги та підтримує 19 спільних проєктів - Шмигаль

19:08 03.06.2025
Глава Пентагону у четвер відвідає Брюссель для участі у зустрічі міністрів оборони країн НАТО

Глава Пентагону у четвер відвідає Брюссель для участі у зустрічі міністрів оборони країн НАТО

20:27 02.06.2025
Зеленський та Рютте обговорили переговори у Стамбулі і подальшу підтримку України

Зеленський та Рютте обговорили переговори у Стамбулі і подальшу підтримку України

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, з них – 2 дітей, аварійно-рятувальні роботи призупинено

Українська делегація в США представила справжні наміри керівництва РФ - Зеленський

Глава "Укрзалізниці" заявляє про посилення заходів безпеки у зв’язку з погрозами ворога зупинити залізницю

В Україні 80 постраждалих внаслідок нічних обстрілів, Путін виторговує час, щоб продовжувати воювати

В Луцьку під завалами знайшли тіла ще двох загиблих, постраждалих вже 30

ОСТАННЄ

Уряд запровадив одноразову допомогу 50 тис. грн дітям, які повертаються з окупації або депортації - Мінсоцполітики

В бельгійському Хаасроде подвійне вбивство українських мати та доньки, місце злочину підпалили. Розпочато розслідування

На Покровському напрямку було знешкоджено 210 окупантів - Генштаб

Сили оборони з початку доби відбили 164 ворожі атаки - Генштаб

У Чернігові завершили аварійно-рятувальні роботи, з-під завалів дістали тіла двох загиблих – ДСНС

Війська РФ окупували 2 села Сумського району – DeepState

З тимчасово окупованих територій повернули ще двох українських підлітків – Єрмак

Загиблий внаслідок вибуху автівки на Одещині був співробітником Березівського РТЦК – Суспільне

Через наслідки атаки на метрополітен Києва АЗС надають знижки на пальне – КМВА

У Херсонській області двоє постраждалих внаслідок атаки окупантів по машині "швидкої"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА