США та Китай проведуть зустріч у Лондоні щодо торговельної угоди — Трамп

Міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік та торговий представник США, посол Джеймісон Грір проведуть у понеділок, 9 червня, зустріч у Лондоні з представниками Китаю з посиланням на торговельну угоду.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

"Я радий повідомити, що міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік та торговий представник США, посол Джеймісон Грір, зустрінуться в Лондоні в понеділок, 9 червня 2025 року, з представниками Китаю з посиланням на торговельну угоду. Зустріч повинна пройти дуже добре. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!" — написав Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114637838750311907