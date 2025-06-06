Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, з них – 2 дітей, аварійно-рятувальні роботи призупинено

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих в результаті російського удару по Києву зросла до 32 людей, серед постраждалих – двоє дітей, аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі призупинено, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю ввечері.

"Аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі призупинено. Нагадаємо, що сьогодні рятувальники з ночі до вечора ліквідовували наслідки жорстоких обстрілів столиці. Ворог завдав комбінованих ударів по Києву, спричинивши значні руйнування. Протягом дня постраждали 32 людини, зокрема 2 дітей. Серед рятувальників — 16 постраждалих, 3 рятувальники загинули", - вказується у повідомленні у Facebook.

Раніше повідомлялося про 3 загиблих і 23 постраждалих, з яких 14 – працівники ДСНС.

Всього до ліквідації наслідків атаки в Києві залучалися 254 рятувальники, кінологічні розрахунки, психологи, 53 одиниці техніки ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.