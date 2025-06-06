Америка зберігає великий рівень підтримки України і в захваті від операції "Павутина" – Єрмак за підсумками візиту до США

Фото: сайт Президента України

Американське суспільство і політикум зберігає великий рівень підтримки України, зазначає голова Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками візиту української делегації під керівництвом першої віцепремʼєрки-міністерки економіки України Юлії Свириденко до США 3-5 червня.

"Дуже важливо було ще раз відчути, що Америка зберігає великий рівень підтримки України", - сказав Єрмак в ефірі телемарафону в п'ятницю.

За його словами, "буквально всі вітали з неймовірною операцією "Павутина" і всі в захваті, і це дійсно дало такий поштовх, і знову країна повернулася у центр уваги і всіх ЗМІ, і, безумовно, це було одним з головних питань".

Єрмак відзначив, що під час операції "Павутина" ніхто не загинув, і це одна з причин, "чому так високо оцінюють в першу чергу американські військові, і американські конгресмени, і сенатори". "Тому що ми атакуємо законні військові цілі, а вони б'ють по цивільних, вони убивають цивільних, вони убивають людей просто, які спали вночі. Тому це безумовно бачить весь світ і сьогодні це є в топ-новинах американських… Сьогодні точно американське суспільство воно не дружньо налаштоване… воно абсолютно проти Росії, воно точно розуміє, що Росія це країна-терорист", - пояснив він.

"Абсолютна більшість американських політиків, представників обох партій, і американське суспільство, зберігає дуже велику підтримку. А це є головним, тому що всі політики в світі – вони орієнтуються на те, як відчуває і що підтримує суспільство", - додав Єрмак.