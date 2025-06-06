Інтерфакс-Україна
Події
15:43 06.06.2025

У МЗС та ООН закликали партнерів подвоїти зусилля на захист довкілля задля майбутнього наймолодших громадян України

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У МЗС та ООН закликали партнерів подвоїти зусилля на захист довкілля задля майбутнього наймолодших громадян України
Фото: https://mfa.gov.ua

У Всесвітній день охорони довкілля у МЗС відбувся захід "Зелене відновлення України очима дітей", спільно організований Міністерством закордонних справ України, Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

У заході взяли участь представники іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні. До події також долучилися міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом з Предстоятелем ПЦУ, Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм, які в цей час проводили зустріч у МЗС.

Представники Міністерства закордонних справ України закликали усіх партнерів об’єднатися та подвоїти зусилля, спрямовані на захист довкілля задля майбутнього наймолодших громадян України. Зелене відновлення має вирішальне значення для забезпечення сталого, безпечного та здорового майбутнього України.

Понад три роки повномасштабної збройної агресії РФ мали значний негативний вплив на довкілля та клімат в Україні та створили безпрецедентні загрози для найбільш вразливих верств суспільства, зокрема українських дітей.

Збільшення викидів парникових газів, погіршення стану довкілля, зокрема забруднення ґрунтів і вод, наявність військових уламків та вплив небезпечних речовин – все це разом створює значну загрозу для здоров’я населення, а також стримує економічний розвиток та відновлення.

"В усіх кризових ситуаціях однією з найбільш вразливих верств є діти. Не виключення – війна РФ проти України. Агресор руйнує домівки і школи, де живуть і вчаться українські діти. Агресор залишає значний токсичний слід, долати який доведеться багатьом поколінням українців" - зазначив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час заходу.

Від початку повномасштабної збройної агресії РФ проти держави, надійним партнером України у питаннях захисту довкілля та відновлення унікальних екосистеми залишається ЮНЕП, чия експертиза, у синергії з іншими установами системи ООН та міжнародними партнерами дозволяє надавати підтримку Уряду України у його зусиллях в комплексному реагуванні на гострі виклики війни у сфері захисту довкілля.

"Навіть попри негаразди, більш зелене та стале майбутнє є досяжним", – зазначив Координатор системи ООН в Україні, Гуманітарний координатор Матіас Шмале.

"Ми повинні надати пріоритет зеленому відновленню, незважаючи на війну, що триває. Відновленню, в якому діти та молодь відіграють активну роль у створенні та успадкуванні середовища, сприятливого для їхнього здоров’я та благополуччя", – додав Шмале.

Одним із важливих напрямів допомоги ООН в Україні є реалізація проєктів у сфері забезпечення громадян доступом до безпечної питної води. Зокрема, постійні атаки агресора на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема підрив збройними силами РФ дамби Каховської ГЕС, лише погіршують і без того складну ситуацію у цій сфері: вода в деяких джерелах перевищує допустимі стандарти безпеки у 30-40 разів.

За підтримки ООН в Україні, фахівці роблять усе можливе, щоб забезпечити водопостачання постраждалим громадам, незважаючи на руйнування і пошкодження інфраструктури, а також відключення електроенергії.

Під час заходу очільники іноземних посольств та міжнародних організацій в Україні мали нагоду ознайомитися з дитячими малюнками, присвяченими тематиці зеленого відновлення України, зокрема переможців конкурсу "Майбутнє планети у наших руках!", проведеного за підтримки ЮНІСЕФ, ЮНЕП та ОБСЄ.

"Закликаємо світову спільноту до подальшої консолідації спільних зусиль з метою захисту найдорожчого – майбутнього наших дітей",- закликали у МЗС.

Теги: #оон #мзс_україни #довкілля

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