Інтерфакс-Україна
Події
12:33 06.06.2025

Пошкоджені через ворожу атаку ділянки метро у Києві планують відремонтувати протягом доби - КМДА

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Пошкоджені через ворожу атаку колії та кабелі на відкритій ділянці "червоної" лінії Київського метрополітену планують відремонтувати протягом доби, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Цієї ночі пошкоджено колії та кабелі на відкритій ділянці "червоної" лінії метро. Наразі рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко"–"Арсенальна" з інтервалом 5:00–5:30 хв. Наземна частина станцій "Дніпро"–"Лісова" тимчасово закриті на вхід і вихід. Водночас організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М між станціями "Лісова" та "Арсенальна", який працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену", - написав він у Facebook у п'ятницю.

"На місці працюють всі необхідні аварійні служби, зокрема фахівці з відновлення та ремонту колій і мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт – доба", - додав Поворозник.

Він також повідомив, що на станціях київського метрополітену під час масованого комбінованого обстрілу столиці вночі укривалися майже 24 тис. людей, із яких 2620 – діти.

У КМДА нагадали, що 46 підземних станцій працюють цілодобово в режимі укриття. На час повітряної тривоги відкриті всі без винятку вестибюлі. Черговий персонал видає модульні лави, розкладні стільці, ковдри та матраци. Водночас працівники підземки радять брати із собою теплі речі, коли йдете на станцію вночі.

Теги: #київ #ремонт #метро #ділянка

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