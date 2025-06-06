Інтерфакс-Україна
Події
10:55 06.06.2025

Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

1 хв читати
Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

У ніч на 6 червня (із 20:00 5 червня) противник атакував 452-ма засобами повітряного нападу, знешкоджено 406 засобів по всій території країни, повідомляє Комундування Повітряних сил ВСУ.

"407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ Криму; 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – рф; 36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем; 2 крилатими ракетами Іскандер-К із району Джанкой ТОТ Криму; - 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни: "199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ; - 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені); - 30 крилатих ракет Х-101; - 2 крилаті ракети Іскандер-К".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях, падіння збитих (уламки) у 19 локаціях.

Теги: #атака_рф #повітряні_сили

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 06.06.2025
Зеленський: Треба зупинити війну, натиснувши на Росію, відсутність тиску дає війні забирати життя - це співучасть і відповідальність

Зеленський: Треба зупинити війну, натиснувши на Росію, відсутність тиску дає війні забирати життя - це співучасть і відповідальність

10:46 06.06.2025
Навчальний центр ЗАЕС вчетверте з початку року атакували БПЛА

Навчальний центр ЗАЕС вчетверте з початку року атакували БПЛА

10:43 06.06.2025
Під час російського обстрілу постраждала бібліотека в Києві, загалом за час вторгнення пошкоджено 808 бібліотек

Під час російського обстрілу постраждала бібліотека в Києві, загалом за час вторгнення пошкоджено 808 бібліотек

10:37 06.06.2025
Вночі Росія "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів в Україні - Сибіга

Вночі Росія "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів в Україні - Сибіга

18:54 04.06.2025
Французські винищувачі Mirage 2000 здійснили проліт над Чорним морем – ПС ЗСУ

Французські винищувачі Mirage 2000 здійснили проліт над Чорним морем – ПС ЗСУ

14:45 01.06.2025
Ворог атакував Україні 479-ма засобами повітряного нападу, знешкоджено 385, зафіксовано влучання у 18 локаціях - ПС

Ворог атакував Україні 479-ма засобами повітряного нападу, знешкоджено 385, зафіксовано влучання у 18 локаціях - ПС

09:04 31.05.2025
Сили оборони знешкодили вночі 69 зі 107 БпЛА і три ракети

Сили оборони знешкодили вночі 69 зі 107 БпЛА і три ракети

10:09 29.05.2025
Ворог атакував вночі прифронтові території сходу та півночі України, знешкоджено 56 із 90 ворожих БпЛА

Ворог атакував вночі прифронтові території сходу та півночі України, знешкоджено 56 із 90 ворожих БпЛА

09:21 28.05.2025
Україну минулої ночі атакували 5 "Іскандерів", авіаракета та 88 безпілотників, зафіксовано 8 влучань

Україну минулої ночі атакували 5 "Іскандерів", авіаракета та 88 безпілотників, зафіксовано 8 влучань

09:29 25.05.2025
За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Треба зупинити війну, натиснувши на Росію, відсутність тиску дає війні забирати життя - це співучасть і відповідальність

Росія вночі запустила по Україні 407 дронів та 44 ракети – речник ПС ЗСУ

Троє людей загинуло та ще близько 40 поранені через нічний масований обстріл росіян

До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі

П'ятеро постраждалих внаслідок ворожої атаки в Тернополі – ОВА

ОСТАННЄ

Стефанішина заявляє, що всі підписані нею санкційні документи щодо Порошенка надані суду для розгляду

Шмигаль після російського обстрілу: Світ має посилювати тиск і бити санкціями по важливих секторах економіки агресора

Мін'юст: відсутнє чітке нормативне регулювання можливості для заброньованих виїжджати за кордон під час відпустки

Внаслідок нічної атаки в Чернігові постраждали четверо людей, пошкоджено житлові будинки, в оселях немає світла

УЗ планує відновити рух на пошкодженій обстрілами РФ ділянці під Києвом протягом доби

Росія вночі запустила по Україні 407 дронів та 44 ракети – речник ПС ЗСУ

Троє людей загинуло та ще близько 40 поранені через нічний масований обстріл росіян

Стефанішина посперечалася з виконавчою директоркою ЦПК про реформу АРМА і заявляє про інформаційний тиск

Жителі Дніпровського району Києва, де пошкоджено лінію метро, можуть скористатися електричкою - УЗ

До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА